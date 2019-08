Zobacz jak polscy raperzy uczcili 75 rocznicę Powstania Warszawskiego. „To byli tacy sami ludzie jak my” [FOTO]

View this post on Instagram

Wtorek, 1 sierpnia 1944 roku. Wstałem z tremą, jak przed egzaminem. Z kuchni dolatywały odgłosy codziennej krzątaniny matki. Przyrządzała śniadanie. Ubrałem się po cichu. Z kryjówki z książkami wyciągnąłem płócienną torbę po masce przeciwgazowej, chciałem do niej spakować wszystko, co wydawało mi się najniezbędniejsze. Rozkaz otrzymany wczoraj wieczorem, podający godzinę "W" brzmiał przecież wyraźnie: "Nie obciążać się zbędnymi przedmiotami, żywnością na jeden dzień"/ Jako pierwsza poszła do torby mała lornetka teatralna i plan Warszawy. Potem pół bochenka chleba i mój stary harcerski nóż. Przygotowania ukończyłem w samą porę. Właśnie do pokoju weszła matka, niosąc dymiące kubki i świeże pieczywo. Twarz miała zatroskaną… -Pij, Stasiu, bo Ci wystygnie.. Wyciągnąłem zza szafy spakowaną torbę, przewiesiłem przez ramię i poprosiłem mamę, by przyszła na chwilę z kuchni. Gdy weszła do pokoju, pocałowałem ją w rękę i powiedziałem, jak mogłem najspokojniej: -Idę. -Dokąd?!-wykrzyknęła matka, ale przyjrzawszy się mnie i mojej torbie, nie pytała więcej. Broda zaczęła jej drgać, a z oczu potoczyły się łzy. Wtuliłem twarz w jej ręce… -Więc mam nie iść? -Idź. Zajrzała do mojej torby i w pośpiechu wcisnęła niewielki słoik konfitur. "Na barykadach Warszawy" : pamiętnik podchorążego "Nałęcza"