7-latek jak rekin! Chłopak miał 526 zębów – okropnie bolała go szczęka [VIDEO]

Choć wydaje się to nieprawdopodobne lekarze odkryli w szczęce 7-latka aż 526 zębów. Młody Hindus narzekał na ból szczęki. Jego rodzice już wcześniej zauważyli obrzęk przy ustach – nikt nie sądził jednak, że dziecko ma uzębienie niczym rekin.

W indyjskim Ćennaj młody chłopiec skarżył się rodzicom na okropny ból szczęki – ci już wcześniej zauważyli dziwny obrzęk przy ustach dziecka. Postanowili więc udać się do specjalisty.

Dentysta zrobił prześwietlenie rentgenowskie i odkrył coś niesamowitego i przerażającego zarazem. 7-latek miał w szczęce aż 526 zębów!

Lekarze przekazali rodzicom chłopca, że w jego ustach znajduje się coś jakby „worek wypełniony zębami wielkości od 0,1 milimetra do 15 milimetrów”. Każdy z nich miał koronę i korzeń.

Aby pozbyć się nadprogramowego uzębienia konieczna była operacja 7-latka przy pełnym znieczuleniu. Biorący w niej udział lekarze na długo zapamiętają ten zabieg.

„Podczas znieczulenia ogólnego przewierciliśmy szczękę od góry. Nie złamaliśmy kości, więc rekonstrukcja nie była wymagana. Usunęliśmy worek, o którym można powiedzieć, że był czymś w rodzaju balona wypełnionego małymi kawałkami zębów” – powiedział jeden z chirurgów.

Wszystko na szczęście się udało, zabieg wykonywali doświadczeni specjaliści, którzy „zjedli zęby” na swojej robocie.

