Jest telefon chociaż nie ma jeszcze ogólnopolskiej sieci. Play wchodzi na rynek ze smartfonem 5G

Operator Play jako pierwszy wchodzi na polski rynek ze smartfonem technologii 5G. Play ma w swojej ofercie chiński Huawei Mate 20 X 5G. Najbardziej interesujące jest to, że Play oferuje smartfon, do którego jeszcze nie ma sieci w Polsce, w skali całego kraju.

Smartfon Huawei Mate 20 X 5G został zaprezentowany przez Chińczyków na początku lipca i Play już po kilku tygodniach zdecydował się na umieszczenie go w ofercie.

Chiński smartfon można nabyć w ramach abonamentu lub bez i włączyć się w testy sieci przyszłości np. w Toruniu, gdzie Play rozpoczął eksperymenty z 5G. Partnerem operatora jest właśnie firma Huawei. Telefon w sklepie kosztuje bez abonamentu 4299 złotych, natomiast w ramach abonamentu SOLO M koszt zakupu wyniesie 4169 złotych.

„Już dziś do oferty PLAY trafiły najnowocześniejsze smartfony 5G, Huawei Mate 20 X 5G. Żaden operator w Polsce nie zdecydował się na podobny krok. Wprowadzenie pierwszego smartfona 5G do sprzedaży to kolejny etap wdrażania sieci piątej generacji przez PLAY. Smartfon Huawei Mate 20 X 5G będzie dostępny we wszystkich ofertach abonamentowych PLAY oraz w sprzedaży bez umowy. Zamówienia można składać w sklepie internetowym play.pl. Telefon można zamówić także w salonach Play, w tym przypadku, po zawarciu umowy w salonie, telefon zostanie przesłany na wskazany adres klienta z magazynu centralnego” – czytamy w oświadczeniu operatora.

„Sieć 5G READY jest już dostępna w 24% sieci PLAY, a do końca roku ten wskaźnik wzrośnie aż do 38%. Pilotaż w Toruniu to kolejny etap dynamicznego rozwoju infrastruktury, przygotowujący nas do pełnego wdrożenia technologii 5G.” – powiedział Michał Ziółkowski, Członek Zarządu Play ds. Technicznych.

Źródło: GeekWeek