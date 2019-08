Skandal! A jednak! Youtube usuwa kanał wRealu24! To koniec wolności słowa w internecie?

To czego obawiali się widzowie kanału wRealu24 TV stało się faktem! Serwis Youtube po wcześniejszej blokadzie, całkowicie usunął kanał i wszystkie stworzone na nim materiały wideo.

Youtube usunął wRealu24! To już ostateczny krok do totalnej cenzury w RP! W tym samym momencie: Gadowski, Lisicki wSensie zablokowani! Czy to koniec wolności słowa czy celowa ingerencja przedwyborcza? Nigdy nie damy zamknąć sobie ust! Jesteśmy na http://wRealu24.tv! – napisali twórcy na twitterowym profilu.

Faktycznie, po wpisaniu w wyszukiwarkę serwisu hasła „wRealu24” otrzymujemy wyłącznie dostęp do treści, które zostały powielone przez innych użytkowników. Autorskich materiałów stworzonych przez zespół redakcyjny w żaden sposób nie można odnaleźć.

Nie ma pewności, co teraz stanie się z redakcją i materiałami, które miały milionowe odsłony. Najprawdopodobniej telewizja przeniesie nie na inny, zewnętrzny odtwarzacz ponieważ nic nie wskazuje na to, aby serwis youtube, miał zmienić swoją decyzję i przywrócić zablokowane treści.

Źródło: Twitter.com/wrealu24_pl / NCzas.com