To był prawdziwy cud i popis kunsztu pilota. Samolot ląduje na drodze szybkiego ruchu. Nikomu nic się nie stało [WIDEO]

Pilot jednośmigłowego samolotu został zmuszony do awaryjnego lądowania na bardzo ruchliwej drodze w stanie Waszyngton. Całe zdarzenie zarejestrował kamerą stanowy policjant, który zabezpieczał lądowanie.

Policjant ze stanowego patrolu w Parkland w stanie Waszyngton zauważył przejeżdżając bardzo nisko lecący samolot, który najwyraźniej szykował się do lądowania na zatłoczonej drodze. Policjant zawrócił samochód i pojechał za lecącym tuż nad jezdnią samolotem. Jak się okazało później jednośmigłowa maszyna KR2 już tylko szybowała.

W trakcie lotu awarii uległ silnik samolotu i pilot został zmuszony do awaryjnego lądowania. Zrobił to idealnie, tak aby posadzenie maszyny zbiegło się z chwilową przerwą w ruchu. Potem precyzyjnie zatrzymał samolot tuz przed skrzyżowaniem.

W tym czasie policjant swym samochodem zabezpieczał manewry pilota i lądowanie. Wszystko odbyło się tak idealnie, że nie tylko nikt nie odniósł obrażeń, ale tez niczego nie uszkodzono. Potem obydwaj mężczyźni zwyczajnie przepchnęli samolot na parking.

Trooper Thompson’s dash cam video capturing this morning’s events! Great job by the pilot and trooper! pic.twitter.com/7X0uWYJ9fc

— Trooper Johnna Batiste (@wspd1pio) August 1, 2019