Tragedia w popularnym kurorcie. Zawalił się klif nad plażą. Są ofiary śmiertelne [VIDEO]

Trzy osoby zginęły na popularnej zwłaszcza wśród surferów plaży na północ od San Diego w Kalifornii w USA w wyniku zawalenia się klifu morskiego. Na plażowiczów runęły tony pasku. Plażę zamknięto.

Klif przy plaży Grandview w rejonie Encinitas w hrabstwie San Diego jest wciąż niestabilny, chociaż uważa się, że znajdujące się na nim domy nie są bezpośrednio zagrożone – informuje agencja Associated Press.

Miejscowe władze przekazały, że liczący ok. 30 metrów długości fragment klifu zawalił się w piątek po południu czasu lokalnego. Ratownicy natychmiast ruszyli z pomocą, by odkopać ofiary, ale jedna kobieta zginęła na miejscu, a dwie inne osoby zmarły w szpitalu. Ponadto dwie osoby zostały ranne.

Now: one person is dead and multiple people have been injured after a bluff collapse at Grandview Beach in Encinitas #SanDiego #California pic.twitter.com/2E9WZl3rNE — Trama (@Trama70602212) August 2, 2019

Na miejsce wypadku dostarczono psy i ciężki sprzęt w celu poszukiwania innych ofiar, ale nikogo już nie znaleziono. Poszukiwania trwały do późnych godzin nocnych.

WATCH LIVE: SkyRanger7 overhead after deadly cliff collapse in Leucadia, a popular beach in San Diego's North County. We're live online and on air right now. https://t.co/4iSFsgeCNE pic.twitter.com/2lmu8371g2 — #NBC7 San Diego (@nbcsandiego) August 2, 2019

Władze podkreślają, że okoliczne klify podlegają naturalnej erozji. W ciągu ostatnich lat w wyniku ich zawalenia się kilka osób zginęło i zostało rannych. Na niektórych plażach widnieją znaki ostrzegające o zagrożeniach.

An ocean front cliff located on a popular beach and in a residential neighborhood of San Diego, CA just collapsed killing one person and injuring four more. May God be with them and their families right now. pic.twitter.com/p0onF86xrW — Dave Fox 🇺🇸 (@FoxyDavey) August 3, 2019

WATCH LIVE: Continuing coverage of the deadly cliff collapse in Leucadia, a popular beach in San Diego's North County. We're live online and on air right now: https://t.co/EwLqUAfWCs pic.twitter.com/waoZ7OldG4 — #NBC7 San Diego (@nbcsandiego) August 2, 2019

