Wojna chińsko-amerykańska! Miliarder pozywa giganta…

Chiński miliarder i członek Mar-a-Lago Guo Wengui pozwał WarnerMedia, które są właścicielem CNN, z powodu jak twierdzi, fałszywego przedstawiania go, jako osoby, która popełniła szpiegowski czyn i była bliska deportacji.

Chiński miliarder uważa, że tak został przedstawiony w programie „Erin Burnett OutFront” z dnia 23 lipca.

Guo Wengui, znany w USA jako Miles Kwok, w piątek złożył pozew o 50 milionów dolarów przeciwko WarnerMedia i dziennikarce CNN Erin Burnett o zniesławienie.

Guo przedstawia siebie jako krytyka chińskiej partii komunistycznej, który szuka azylu w USA, ponieważ jego publiczne oświadczenia o chińskim rządzie doprowadziły do ​​aresztowania członków jego rodziny i zamrożenia jego aktywów.

Od czasu jego ucieczki w 2014 roku Guo twierdzi, że chiński rząd dołożył wszelkich starań, żeby został wydalony z USA i przekazany Chinom. Chińczyk mówi, że dyrektorzy wielkich amerykańskich firm i lobbysta Elliot Broidy mieli być proszeni o wywarcie presji na prezydenta Donalda Trumpa w tej sprawie. On utrzymuje, że chiński rząd aktywnie działa na rzecz zdyskredytowania go i sam pozwał już wielu ludzi za zniesławienie, twierdząc, że fałszywie nazwali go szpiegiem, oszustem i gwałcicielem.

Guo twierdzi teraz, że został zniesławiony, kiedy Burnett rozpocząła swój program w CNN w dniu 23 lipca, mówiąc, że „miliarder i członek Mar-a-Lago jest oskarżony o szpiegostwo”.

„Najwyraźniej chodziło o to, aby zebrać opinie na temat sensacyjnej historii bez względu na prawdę i be względu na sprawdzenie podstawowych faktów”, pisze adwokat Aaron Mitchell w skardze.

Oprócz odszkodowania w wysokości 50 milionów dolarów, Guo chce, aby WarnerMedia usunęła tę historię ze swoich internetowych stron.

Źródło: The Drudge Report