Czarne chmury nad marszałkiem Sejmu! Marek Kuchciński może nawet stracić stanowisko

Sprawa marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, którego rodzina latała samolotami na koszt podatnika, nie jest wcale zakończona. W PiS zastanawiają się, co należy dalej zrobić z tym fantem.

„Powiem bardzo wyraźnie, że gdyby jeszcze jakieś zagadnienia się objawiły, to absolutnie, i dobrze państwo o tym wiecie, Prawo i Sprawiedliwość żadnych tego rodzaju spraw pod dywan zamiatać nie będzie i przeciwnie do poprzedników, którzy również ochoczo latali, czy pan Borusewicz, zdaje się, tych lotów było jeszcze więcej, czy pan premier Donald Tusk z rodziną, zdjęcia bez trudu można znaleźć w internecie, my reagujemy” – powiedziała w „Śniadaniu w Polsat News” Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS), komentując aferę ws. lotów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego rządowym samolotem z rodziną.

Polsat News powołując się na PAP, podaje, że w sprawie marszałka Kuchcińskiego rozważane są różne scenariusze. Jakie, tego jeszcze nie wiadomo. Informacja o tym co postanowiono w tej sprawie, ma być podana w nadchodzącym tygodniu.

Dla PiS, bardzo dbającego o wizerunek partii czystych rąk, jest to wyjątkowo nieprzyjemna sprawa. Marszałek Sejmu to formalnie druga osoba w państwie, wiec rządząca partia musi zareagować, zwłaszcza że wybory są za pasem. Wydaje się, że kwota 15 tys. zł. jaką Marek Kuchciński zapłacił na cele charytatywne, nie załatwia wcale sprawy.

Niewykluczone, że marszałek może ponieść również konsekwencje polityczne. Spekuluje się, że może nawet utracić stanowisko.

Źródło: Polsat News