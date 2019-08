Głupota ekowariatów nie zna granic. Aymeric Caron, francuski dziennikarz i obrońca zwierząt wzywa do oddawania krwi komarom [WIDEO]

Dziennikarz radia i telewizji wzywa swych rodaków, by nie zabijali komarów przy ukąszeniu, tylko „oddawali” im swą krew.

Caron jest bardzo znanym we Francji dziennikarzem, ekowariatem i obrońcą praw zwierząt. W rozmowie z portalem Komodo, prowadzonym przez ekofanatyków walczących z dyskryminacją zwierząt, odpowiadał na pytanie dotyczące tego jak zachować się gdy gryzie nas komar. Odpowiedział, że nie należy ich zabijać.

Wyjaśnił, że komary piją krew poszukiwaniu białka, aby nakarmić rozwijające się jaja, a tym samym swoje dzieci.

– To (zabijanie komara – przyp. red.) sprawia, że ​​jest to jeszcze bardziej trudna dla antyspecystów, (to własnie ktoś taki, kto walczy z dyskryminacją gatunkową). Kiedy zostaje zaatakowany przez komara, to wie, że ma do czynienia z matką, która stara się spełnić swoją rolę przyszłej matki, więc ten komar, który nas denerwuje, jest kobietą, która ryzykuje życie dla swoich przyszłych dzieci i nie ma wyboru – mówił Caron.

Wypowiedź wywołała wielką falę szyderstw, ale dziennikarz traktuje ją bardzo poważnie. Jego słowa wywołały zresztą poważną dyskusję we francuskich mediach. Chodzi m.in o to, że komary mogą roznosić groźne choroby, jak choćby malarię.

W rozmowie z dziennikiem „L’Express” powiedział, że jego wypowiedź była skierowana do antyseptystów, dla których działa internetowy kanał Komodo TV. On sam ma świadomość, że komary zabijają najwięcej ludzi, właśnie z powodu roznoszonej przez nie malarii. Sugeruje, że został źle zrozumiany i wcale nie chodzi mu o to, by nigdy nie zabijać komarów.

Caryon, który publikuje na kanale dla ekowariatów 25 filmików miesięcznie, próbuje się nieudolnie bronić bo wie, że może przeszarżował i nie będzie traktowany poważnie, więc może stracić audycje w radio i telewizji, czy przestać być do nich zapraszany.

Caron jest fanatykiem, który postuluje zrównanie praw zwierząt i ludzi. Nawet w tej skrajnej sekcie zajmuje skrajną pozycję. Uważa, że zabicie człowieka, to to samo, co zabicie zwierzęcia.