Kevin Spacey wraca na salony! Krótko trwała „pokuta” aktora oskarżanego o przestępstwa seksualne [VIDEO]

Kevin Spacey pojawił się po raz pierwszy publicznie od czasu oskarżeń o molestowania seksualne. Aktor czytał poezję.

Aktor, który jest dwukrotnym zdobywcą Oscara, znany jest przede wszystkim z roli Francisa „Franka” Underwooda, pozbawionego wszelkich skrupułów polityka z serialu House of Cards. Jego kariera się załamała w 2017 r. kiedy został oskarżony o molestowanie seksualne w ramach ruchu „Me Too”.

Teraz Spacey został zaproszony przez włoskiego poetę Gabriela Tinti, żeby odczytał jego poemat.

What a Brilliant performance of Kevin Spacey! The smile on the face of the 150 attendants brightened up the cloudy day in Rome. Video coming soon! #kevinspacey #theboxer pic.twitter.com/N4P7l5aHVI

— gabriele tinti (@gabrieletinti) 3 sierpnia 2019