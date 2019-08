Kolejne manifestacje w Hongkongu. Demonstranci stłumieni gazem łzawiącym

W sobotę wieczorem w Hongkongu znów doszło do starć między uczestnikami antyrządowych protestów a policją, która po raz kolejny użyła gazu łzawiącego. To kolejny tydzień protestów przeciwko ustawie ekstradycyjnej.

W dzielnicy Tsim Sha Tsui ktoś zdjął flagę Chin z masztu i wrzucił ją do zatoki, oddzielającej Koulun od wyspy Hongkong. Demonstranci blokowali ulice oraz – kilkakrotnie i na krótki czas – również tunel drogowy przebiegający pod zatoką.

Według dziennika „South China Morning Post” około północy czasu miejscowego starcia trwały jeszcze w co najmniej trzech miejscach Koulunu: w Tsim Sha Tsui, w Mong Kok i w pobliżu posterunku policji w dzielnicy Wong Tai Sin. W ramach operacji oczyszczania ulic z demonstrantów policjanci użyli przeciwko protestującym gazu łzawiącego.

– Radykalni protestujący dopuszczali się aktów przemocy, m.in. atakowali posterunki policji, niszczyli pojazdy, w kilku miejscach podłożyli ogień – napisano w komunikacie hongkońskiego rządu. Dodano, że są podejrzani o celowe uszkodzenie flagęi narodowej, co jest naruszeniem prawa. Władze potępiły te działania i zapowiedziały, że winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

Były szef administracji Hongkongu CY Leung określił zerwanie flagi jako „bardzo obelżywe” i zaoferował nagrodę w wysokości 1 mln dolarów hongkońskich (ok. 495 tys. zł) za przekazanie informacji, które doprowadzą organy ścigania do sprawcy. Leung jest obecnie wiceprzewodniczącym Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin (LPKKCh) – organu doradczego Komunistycznej Partii Chin (KPCh).

Jest to kolejny z rzędu weekend masowych protestów przeciwko władzom Hongkongu i zgłoszonemu przez nie projektowi nowelizacji prawa ekstradycyjnego, która umożliwiłaby m.in. przekazywanie osób podejrzanych o przestępstwa do Chin kontynentalnych. Pod wpływem największych demonstracji od przyłączenia Hongkongu do ChRL w 1997 roku władze bezterminowo zawiesiły prace nad projektem, ale nie wycofały ich całkowicie, czego domagają się protestujący.

W piątek przeciwko działaniom lokalnego rządu w związku ze sporem o nowelizację protestowały tysiące przedstawicieli zawodów medycznych oraz tysiące pracowników administracji publicznej. Na poniedziałek wiele grup zawodowych planuje ogólnomiejski strajk.

