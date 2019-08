Lgbt się zabawiło, teraz inni muszą sprzątać! Tony śmieci, tysiące pojemników po narkotykach po plażowej imprezie kochających dziwaczniej

W angielskim Brighton zakończyła się coroczna impreza LBGTSYF. Na plaży pozostały tony śmieci i tysiące pojemników po narkotykach.

Jedną z najbardziej znanych angielskich plaż sprzątać musi ponad 1000 osób, po tym jak LGBTTVN urządziło sobie tam coroczną imprezę. Skala zaśmiecenia jest tak wielka, że donosi o tym nawet kochająca LGBTWC BBC.

Jedna ze sprzątających powiedziała w rozmowie ze stacją, że przeciętnie po weekendowych imprezach z plaży zbiera się 20 worków śmieci. Tymczasem po zabawie kochających dziwaczniej i zmiennopłciowców po zaledwie 2 godzinach sprzątania zebrano 200 worków śmieci, a końca roboty nie widać.

Oprócz zwykłych śmieci na całej plaży porozrzucane są tysiące metalowych pojemniczków na gaz. To naboje po podtlenku azotu, którym odurzały się lesbijki, homoseksualiści, biseksy i zmiennopłciowcy. Podtlenek gazu to drugi co do popularności narkotyk w Anglii i Walii.

Do tego puszki, szkło po butelkach, ogromne ilości gumy po balonach, sztuczne pióra, części po jednorazowych grillach etc. Amy Gibson, działaczka z organizacji Ocean’s 8, która regularnie zajmuje się sprzątaniem plaż mówi BBC, że ​​nigdy nie widziała tylu śmieci na plaży.

– W niektórych miejscach plaży nie można było nawet zobaczyć piasku – opowiada.

Inni sprzątający mówią też, że nigdy nie widzieli w jednym miejscu tylu metalowych nabojów po gazie.

Impreza odbyła się dla uczczenia zamieszek Stonewall w Nowym Jorku w 1969 roku. Uznaje się je za początek zorganizowanego ruchu LGBTGW. Rozruchy wybuchły po tym jak homoseksualiści, lesbijki, narkomani i prostytutki chcieli zlinczować i spalić żywcem policjantów próbujących zarekwirować w prowadzonej przez mafię nielegalnej, odwiedzanych przez nich spelunie Stonewall.