Niesamowity wyczyn! 95-latka pielgrzymuje samotnie z Włoch do Częstochowy

95-letnia Emma Morosini pielgrzymuje z Włoch do Częstochowy. Wystartowała z rodzinnego miasta Castiglione della Stiviere nad jeziorem Garda, a trasa liczy około 1000 kilometrów. Finisz planowany jest na Jasnej Górze.

Jak powiedziała gazecie „La Stampa”, w ten sposób realizuje swoje ślubowanie, które złożyła przed 28 laty w związku z poważną operacją. Poza tym wierzy, że „trzeba zawsze dziękować Matce Bożej”.

– Idę przed siebie dotąd, aż się nie zmęczę. Patrzę i podziwiam. A nocleg zawsze gdzieś znajdę – powiedziała 95-letnia kobieta, która na noclegi zazwyczaj zatrzymuje się w domach parafialnych albo pensjonatach.

Jak na razie, Morosini przeszła około 250 kilometrów. Nie wyznacza sobie konkretnego terminu dotarcia do Częstochowy. – Przecież jestem sama, nikt na mnie nie czeka – stwierdziła z uśmiechem.

Nie jest to pierwsza taka wyprawa 95-letniej dziś kobiety. W ostatnich latach Morosini pielgrzymowała do Santiago, Jerozolimy, Lourdes, Fatimy, odwiedziła także Aparecidę w Brazylii oraz argentyńskie sanktuarium maryjne Lujan. Szacuje się, że dotychczas podczas pielgrzymek przeszła ok. 30 tys. km.

Źródło: aleteia.org/nczas.com