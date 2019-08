„The Sun” oskarżył fanów mistrza Rosji o rasizm! Kibice nie chcą brazylijskiego gracza z Barcelony

Brytyjska gazeta „The Sun” uznała jeden z transparentów fanów Zenitu, zademonstrowany podczas czwartej kolejki rosyjskiej Priemjer-Ligi za przejaw rasizmu w stosunku do brazylijskiego przybysza do klubu – Malcoma.

Podczas meczu z Krasnodarem na trybunie fanów mistrza Rosji, Zenita St. Petersburg umieszczono transparent z napisem „Dziękujemy kierownictwu za lojalność wobec tradycji”. Publicysta Alan Scott uznał to za ironiczną reakcję fanów klubu z Petersburgu na pojawienie się czarnoskórego piłkarza Malcolma w zespole. Scott zwrócił uwagę na fakt, że Stowarzyszenie Fanów Zenit Landskrona publicznie wypowiedziało się przeciwko czarnym graczom w zespole.

Przedtem fani Zenitu umieścili manifest w internecie zatytułowany „Zenit i czarni gracze”.

Brzmi on: „Nie jesteśmy rasistami i dla nas brak czarnych graczy to tylko ważna tradycja, podkreślająca tożsamość klubu i nic więcej. My, jako klub na północy, jednego z głównych europejskich miast, nigdy nie byliśmy mentalnie związani z Afryką, jak i z Ameryką Południową, Australią czy Oceanią. Nie mamy absolutnie nic przeciwko mieszkańcom tych i innych kontynentów, ale jednocześnie chcemy, aby nasi gracze byli blisko duchowo związani z Zenitem. Bądźmy tym, kim jesteśmy”.

Fani wskazali również „merytoryczne” powody przeciw transferom piłkarzy z ciepłych krajów o predyspozycjach do technicznej gry.

„Ponadto nie możemy zignorować specyfiki mistrzostw Rosji. W naszym kraju dominuje twarda, mocna piłka nożna na boiskach, z których wiele pozostawia wiele do życzenia.

„Ponadto większość mistrzostw odbywa się przy dość niesprzyjającej pogodzie. W tych warunkach zawodnikom z ciepłych krajów bardzo trudno jest w pełni pokazać swój talent piłkarski”.

22-letni brazylijski napastnik zagrał w pierwszym meczu Zenit 3 sierpnia. Malcolm przeprowadził się do Zenitu z katalońskiej Barcelony. Gracz kosztował rosyjski klub aż 40 milionów euro.

Сергей Семак: «Появление футболиста такого уровня в России — исключение из правил» Главный тренер — о Малкоме: https://t.co/fIsyjmMu9l pic.twitter.com/vuh0RegtY5 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 2 sierpnia 2019

Trener Zenitu wyjaśnił powody transferu brazylijskiego pomocnika:

– W polityce transferów zawsze kierujemy się zasadą ściągania piłkarzy o cechach, których brakuje naszej drużynie. Oglądaliśmy Malcoma rok temu, gdy dopiero zaczynałem pracę w Zenicie. Ale wtedy kwota transferu była dla nas za wysoka. W tym roku pojawiła się szansa na jego zakup – tak zakontraktowanie Brazylijczyka skomentował trener rosyjskiej drużyny Siergiej Siemak.

