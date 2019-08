Zaszczują i zniszczą! Aktor Redbad Klynstra pozbawiony pracy za pytanie o pedofilów i lgbt

Pochodzący z Holandii aktor Redbad Klynstra stracił rolę za wpis na Twitterze, w którym pytał, czy w Polsce pedofile próbują przeniknąć do środowiska LGBTVN, tak jak to się dzieje w Holandii.

„Czy w PL pedofile są częścią LGBT+, czy nie? Kto czuje się kompetentny odpowiedzieć?” – zapytał na Twitterze aktor. To wystarczyło by rozpoczęła się na niego nagonka. Zaatakowali go tolerancyjni, otwarci i zawsze uśmiechnięci jak redaktor Lis.

Ale to był dopiero początek. Producent filmu „Król” poinformował, że w związku z „homofobiczną” wypowiedzią stracił rolę. Aktora powiadomiła o tym agencja aktorska, z którą współpracował. Współpracował, bo agencja też oznajmiła, że nie będzie dla niego pracować.

Klynstra poinformował o tym także na Twitterze. „Memento dla niepoprawnych: W PL jest tak: Zadaj niewłaściwe pytanie. Zalewa Cię hejt. Media robią z ciebie Homofoba. Serial na tej podstawie wypowiada Ci pracę. Agencja aktorska nie wytrzymuje presji i po paru dniach też wypowiada współpracę. Czy ktoś tu jest ze mną na wojnie?” – napisał.

Aktor wyjaśnia, że ma doświadczenia z rodzinnej Holandii, gdzie oficjalnie działające organizacje pedofilów domagały się legalizacji seksu z dziećmi i chciały stać się częścią ideologicznego ruchu LGBTHIV.

W Polsce mamy początki tego co jest już powszechne na Zachodzie, gdzie ludzie są zaszczuwani, niszczeni, wsadzani do więzień za najmniejszą niezbyt pochlebną nawet sugestię dotyczącą LGBTNSDAP. Cenzura jest wszechobecna. Samo zadanie pytania jest już „zbrodnią”.

Czy w PL pedofile są częścią LGBT+, czy nie? Kto czuje się kompetentny odpowiedzieć? — Redbad 🇵🇱|🇳🇱 (@Klyn_Komar) July 30, 2019