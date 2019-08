Air Force 2xLPG czyli piloci samolotu na podwójnym gazie. Kompletnie pijani chcieli lecieć do Nowego Jorku

Na lotnisku w Glsagow zatrzymano dwóch pilotów, którzy mieli usiąść za sterami maszyny startującej za moment do Nowego Jorku. Byłby to prawdopodobnie pierwszy przypadek samolotu zasilanego na gaz – i to podwójny – piloci byli bowiem kompletnie pijani.

Pilotów udało się na szczęście zatrzymać zanim w ogóle zdążyli wsiąść na pokład samolotu linii United Airlines, mającej lecieć na lotnisko Newark w New Jersey.

Próba poderwania przez nich maszyny ku górze mogłaby się skończyć ogromną tragedią i śmiercią wielu osób. Wypadki samolotów zdarzają się co prawda rzadziej niż wypadki samochodów ale niosą za sobą więcej ofiar.

Nietrzeźwość obu pilotów, 61-latka i 45-latka, wykazały badania alkomatem. Grozi im od kary grzywny do nawet dwóch lat pozbawienia wolności.

Lot United Airlines UA162 z Glasgow do Newark został odwołany, a pasażerowie usłyszeli z głośników, iż jest to spowodowane brakiem dostępności załogi.

Źródło: Independent