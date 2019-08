Brytyjski policjant tańczy na paradzie równości! Nic dziwnego, że na zachodzie dochodzi do zamachów skoro mają takie służby [VIDEO]

Trudno się dziwić, że to właśnie na zachodzie dochodzi do zamachów terrorystycznych przeprowadzanych przed radykalnych islamistów. Gdy na co dzień na ulicach widzą takie rzecz…

Muzułmanie przybywają na zachód ze względnie konserwatywnych krain – nie można ichniego konserwatyzmu porównywać z okcydentalnym konserwatyzmem europejskim czy też konserwatyzmem katolickim, a jednak są pewne cechy wspólny.

Nic więc dziwnego, że ci ludzie radykalizują się widząc nasze zachodnie społeczeństwa owładnięte tęczową propagandą. W połączeniu z „wybuchowością” arabskiej kultury, jest to gotowy przepis na prowokowanie zamachu.

Łatwiej teraz również zrozumieć skąd pojawiły się strefy „no go” i wszelkie niedopatrzenia przy ochranianiu imprez. Skoro zachodu bronią tacy policjanci…

Did you see our #DancingCop in the @PrideBrighton Parade yesterday. Officers volunteered their time to represent @HertsPolice along with Officer from across the UK. 🕺 @SXP_LGBT @LGBTpoliceuk #BrightonPride @HertsPRIDE @hertslgbtq_nh @LGBTHerts pic.twitter.com/eP5PfCVPAG

— Herts Police LGBT+ 🚔 (@HertsPoliceLGBT) August 4, 2019