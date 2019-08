Co wyróżnia wyborców PiS? Badanie: „To socjaliści, którzy oczekują opieki od państwa”

W 2007 r. na PiS głosowało 36 proc mieszkańców wsi, w 2011 r. – 43 proc., a w 2015 r. – 50 proc. Partia sukcesywnie podbiera elektorat ludowcom. Wyborcy PiS są to również osoby starsze, głęboko wierzące i regularnie uczestniczące w praktykach religijnych.

Z badań prowadzonych kolejno w latach 2011, 2012, ale i w tym roku wynika, że elektorat PiS ma poczucie wyjątkowości, odróżniania się od innych. Potwierdzają to badania autopercepcji, które mówią o tym, jak ci ludzie sami siebie postrzegają.

Jest to wierny i konsekwentny elektorat. Blisko 90 proc. głosujących na PiS w ostatnich wyborach do PE to wyborcy z 2015 r. – ocenia w portalu gazetaprawna.pl prof. Ewa Marciniak, politolog.

Wyborcy PiS za swoją nadrzędną cechę uważają sumienność.

– Mówią o wytrwałości w dążeniu do celu, ambicji, stanowczości, prawdomówności, konsekwencji w działaniu, systematyczności, pracowitości, uporządkowaniu. Jednocześnie inne badania pokazują, że ten elektorat nie dość pewnie porusza się po świecie. Chodzi o wyzwania związane z rynkiem pracy, mobilnością, przebranżowieniem. Badania przeprowadzone już w 2013 r. pokazały bardzo jasno, czego od polityków PiS oczekują wyborcy: stabilizacji na rynku pracy, obrony miejsc zatrudnienia – wyjaśnia Ewa Marciniak.

Osoby, które oddają głos na PiS uważają się za demokratów, ale przede wszystkim dlatego, że reguły demokracji umożliwiły ich przedstawicielom zdobycie władzy. Wysoko oceniają stan demokracji w kraju. Jednak, gdyby u władzy był ktoś inny, ich opinia nie byłaby równie korzystna. Badania CBOS z 2017 r. pokazują, że w porównaniu z innymi wyborcami, jest w tej grupie najwięcej cech związanych z konserwatyzmem i orientacją antyliberalną.

– Mają głębokie przeświadczenie, że działania ich partii ukierunkowane są na dobro ogółu. Nie widzą w decyzjach wybranych przez siebie polityków egoizmu, natomiast z łatwością dostrzegają egoistyczne postawy u swoich przeciwników – określa wyborców PiS prof. Marciniak.

Absolutnie nadrzędne oczekiwanie dotyczy dotrzymywania obietnic. Następnie jest trzymanie się dotychczasowego stylu sprawowania władzy, który opiera się na systemie hierarchicznym, wymagającym najwyższego autorytetu. Jest nim niezmiennie Jarosław Kaczyński, któremu wyborcy przypisują wyłącznie pozytywne cechy.

Jeśli chodzi o oczekiwania wobec państwa, to 84 proc. wyborców PiS mówi, iż państwo musi przede wszystkim spełniać funkcje opiekuńcze. I to na wysokim poziomie. Ponad 80 proc. uważa, że takie świadczenia, jak opieka zdrowotna, bezpłatny dostęp do szkół, muszą być zapewnione. Podatki powinny być zaś progresywne, w myśl zasady: im więcej zarabiasz, tym więcej płacisz. Dominującą formą własności powinna być własność państwowa.

Źródło: gazetaprawna.pl