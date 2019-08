Eksperci są przerażeni! Ukraina się wyludnia. Już niedługo połowa obywateli będzie żyć poza granicami kraju

Eksperci biją na alarm! Za kilka lat na Ukrainie może zabraknąć rąk do pracy, a wszystko przez masową emigrację. Choć prezydent Zełenski zapowiada liberalne zmiany gospodarcze, to obywatele nadal wyjeżdżają.

Oto, co dzieje się teraz, kiedy miliony Ukraińców za granicą, myślę, że za kilka lat będzie to wyglądało mniej więcej tak: połowa Ukraińców będzie tutaj, a połowa będzie tam – mówił minister spraw zagranicznych Pawło Klimkin.

Słowa polityka to nie jedyne ostrzeżenie i jednoczesne wezwanie do natychmiastowych zmian. Okazuje się bowiem, według nieoficjalnych statystyk, że poza granicami Ukrainy znajduje się obecnie 9 milionów obywateli, a wyjazd planuje kolejne kilka milionów.

Największą wartością na Ukrainie są nie ziemia i zasoby, ale wyłącznie ludzie. Ukraińcy zasługują na wolność i sprawiedliwość. Oczywiście dobrobyt też jest ważny – stwierdza Klimkin.

Jeszcze do niedawna eksperci wskazywali, że problem braku rąk do pracy pojawia się wyłącznie w okresie letnim, kiedy to Ukraińcy wyjeżdżają do prac typowych dla miesięcy wakacyjnych.

Ta sytuacja znacząco się jednak zmieniła. Od momentu otwarcia granic w postaci zniesienia obowiązku wizowego młodzi ludzie wyjeżdżają niezależnie od pory roku. Większość z nich, do tej pory trafiała do Polski, obecnie bardzo atrakcyjnym kierunkiem okazują się Czechy.

Źródło: Zik.ua / NCzas.com