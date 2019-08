Małgorzata Rozenek-Majdan lansuje się w TVN-ie. Na ręku zegarek wartości luksusowego samochodu

View this post on Instagram

Kochani już dziś finał @projekt.lady.tvn 💥 jedna z tych wspaniałych dziewczyn, zostanie pierwszą damą 4 sezonu Projektu Lady. Oglądajcie😁 to będzie najpiękniejszy odcinek ze wszystkich w tym sezonie 🧚‍♀️😘 już dziś o 21.30 na antenie @tvn.pl 💪