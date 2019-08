Największą mniejszością w Warszawie są… mężczyźni! Członek partii rządzącej chce zająć się ich interesami

Okazuje się, że największą mniejszością w mieście stołecznym Warszawa nie są Wietnamczycy, Ukraińcy czy Hindusi ale… mężczyźni! Radny z ramienia PiS chce powołania rzecznika, który zająłby się ich interesami.

Warszawski radny PiS Dariusz Lasocki postuluje powołanie rzecznika ds. mężczyzn – wszystko dlatego, że panowie są największą warszawską mniejszością (813 tys. mężczyzn wobec 956 tys. kobiet).

Pomysł niektórzy uznali za zabawny lub kontrowersyjny ale jest on odpowiedzią na działania warszawskie prezydenta z ramienia PO, Rafała Trzaskowskiego, który powołał do życia urząd pełnomocniczki ds. Kobiet.

Ratusz odpowiedział Lasockiemu w rażącą seksistowski sposób uznając jego wniosek za absurdalny.

Tymczasem 86% samobójców to mężczyźni, 20% mężczyzn ofiarą przemocy psychicznej, wobec 16% kobiet, 8% ojców nieświadomie wychowuje nieswoje dzieci, co najmniej 30% oskarżeń o molestowanie w trakcie rozwodów jest fałszywych, 92% bezdomnych to mężczyźni, którzy ulegają też 2x częściej wypadkom w pracy, wykonując cięższe zawody.

Jak widać warszawski ratusz woli zajmować się problemami wyimaginowanymi i wpisującymi się w lewicową propagandę niż prawdziwymi, realnie dotykającymi całe rzesze ludzi.

Źródło: Facebook/Info Piguła