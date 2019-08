Niemal połowa zawodów może zniknąć w ciągu 10 lat! Jaki będzie pracownik przyszłości?

Według 15% badanych internautów zachodzące zmiany technologiczne i gospodarcze, otwierają przed nimi nowe możliwości na rynku pracy.

Grupa osób uważających, że podoła nowym wyzwaniom zawodowym, przekonanych, że ich praca się nie zmieni, a także niepokojących się swoją przyszłością na rynku pracy jest dość zbliżona i oscyluje pomiędzy 20 a 23% respondentów.

Wśród przeanalizowanych przez Indeed Hiring Lab zawodów, na które najszybciej rośnie popyt w dużych metropoliach, znalazły się m.in. takie profesje, jak:

ABA therapist – Applied Behavior Analysis to rodzaj terapii, która koncentruje się na poprawie określonych zachowań, jak umiejętności społeczne, komunikacja,

visual designer,

machine learning engineer,

regulatory affairs manager.

Nawet na przestrzeni jednego pokolenia zawody, ich nazwy i zakres poszukiwanych kompetencji bardzo mocno się zmieniają. Według szacunków 65% dzieci urodzonych po 2007 r. będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją.

Dodatkowo, według McKinsey Global Institute, w ciągu najbliższej dekady zmieni się radykalnie zapotrzebowanie na określone umiejętności. O ile do 2030 r. liczba godzin poświęcanych na prace fizyczne i manualne spadnie o 14%, to w przypadku prac wykorzystujących umiejętności związane z technologiami liczba godzin wzrośnie o 55% w stosunku do 2016 roku.

Jakie zatem kompetencje powinno się kształcić już dziś, by przygotować siebie oraz swoje dzieci na przyszłość w kontekście dynamicznych zmian na rynku pracy i zmian zawodów?

Wiele badań jakościowych, prowadzonych przez Infuture Hatalska Foresight Institute, wskazuje na konieczność kształcenia umiejętności w szeroko pojętych kategoriach z obszaru STEM – science, technology, engineering, math (nauka, technologia, inżynieria, matematyka). Jak wynika z prognoz infoShare Academy, w 2020 r. na całym świecie będzie brakowało ok. miliona osób z wykształceniem z tego obszaru.

W zawodach, które bazują na umiejętnościach STEM, zatrudnienie (tylko w USA) w ciągu ostatniej dekady wzrosło o 24,4% w stosunku do innych branż, w których wzrost ten sięgnął ok. 4%. Obecnie na rynku pracy są to szczególnie cenni i poszukiwani specjaliści, co widać także w Polsce, gdzie zapotrzebowanie na programistów nieustannie rośnie.

Analiza danych pozyskanych od respondentów wskazuje, że są trzy scenariusze o stosunkowo najwyższym prawdopodobieństwie, które sprawdzą się w przyszłości: konieczność wielokrotnego przebranżawiania się w ciągu życia (56%), nasilenie cyberataków powodujących główne zagrożenie dla branż i gałęzi gospodarki (57%) oraz nadanie nowej wartości pracy rąk, co oznacza, że w coraz bardziej zautomatyzowanym i technologicznym świecie praca rąk, rzemiosło, małe manufaktury nabiorą nowej wartości, będą doceniane i bardziej wartościowe (54%).

Źródło: Infuture Hatalska Foresight Institute