Przerażające kulisy strzelaniny w Ohio. Sprawca stworzył listę dziewczyn, które chciał zgwałcić [FOTO]

Sprawca strzelaniny w Dayton w stanie Ohio w szkole średniej został zawieszony w prawach ucznia za stworzenie listy osób do zlikwidowania oraz listy dziewczyn, które chciał zgwałcić – poinformowała w poniedziałek agencja AP, powołując się na kolegów sprawcy.

Agencja podkreśliła, że informacje o przeszłości 24-letniego Connora Betts wyszły na jaw po tym, jak policja ustaliła, że w jego życiu nie było przesłanek, które mogłyby utrudnić mu zakup broni palnej użytej w ataku.

Według relacji dwóch dawnych kolegów Bettsa w liceum został on ukarany zawieszeniem w prawach ucznia z powodu „listy osób do zlikwidowania” (ang. kill list) i „listy osób do zgwałcenia” (rape list), jakie miał stworzyć. Dyrektor szkoły ogólnie potwierdził tę wersję zdarzeń w rozmowie z lokalna gazetą, „Dayton Daily News”.

Byli koledzy Bettsa wypowiedzieli się anonimowo z obawy przed ewentualnymi prześladowaniami.

Inny były uczeń z jego klasy, Brad Howard, powiedział z kolei, że znał Bettsa od 20 lat, i określił go jako „dobrego chłopaka”.

Betts w niedzielę nad ranem otworzył ogień na ulicy w słynącej z nocnego życia dzielnicy Oregon District w śródmieściu Dayton. Do ataku użył karabinu, którym w ciągu ok. 30 sekund zabił dziewięć osób i ranił 27. Został zastrzelony przez policjantów z przechodzącego w pobliżu patrolu.

Wśród ofiar śmiertelnych była 22-letnia siostra sprawcy i sześciu Afroamerykanów. Policja na razie nie wypowiada się na temat motywów sprawcy masakry.

