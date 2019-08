Szokująca metoda walki z wielkim azjatyckimi rybami! Amerykanie regulują równowagę w przyrodzie elektrowstrząsami [VIDEO]

W stanie Kentucky leżącym na środkowym wschodzie rozpoczęto walkę z nadmierną ilością karpi azjatyckich, które w istotny sposób naruszyły równowagę w przyrodzie. Użyto elektrowstrząsów.

Na początku lat 70. XX w. Amerykanie sprowadzili 4 gatunki azjatyckich karpi w celu przeciwdziałania zarastaniu stawów roślinnością wodną. Te duże ryby są niebywale żarłoczne i sprowadzenie ich spowodowało nieprzewidywane skutki w postaci naruszenie ekosystemu.

Te ryby, używając terminologii historycznej, niczym Krzyżacy sprowadzeni do rozgromienia Prusów rozpanoszyli się potem kosztem Polski, tak karpie azjatyckie stały się problemem dla przetrwania innych gatunków.

One bardzo szybko wykorzystując powodzie, przedostały się do nieograniczonego środowiska naturalnego i błyskawicznie opanowały całe dorzecze Missisipi i Missouri. Absolutnie opanowały te wielkie rzeki i ich dopływy, kosztem innych ryb, stając się przy tym, wręcz ryzykiem dla bezpieczeństwa ludzi.

Np. jeden z tych gatunków, karp srebrny może wyskoczyć na wysokość do 3,5 metra. Zderzenie z taką rybą, której waga może dochodzić do 45 kg to zagrożenie dla zdrowia. Zdarzały się nawet wypadki śmiertelne.

Departament Zasobów Rybackich USA przystąpił do przeciwdziałania. W rzekach płynących przez stan Kentucky postanowił zatem zastosować łodzie zdolne do przenoszenia silnych wstrząsów elektrycznych w wodzie.

Elektrowstrząs ogłusza ryby, wyprowadzając je na powierzchnię, ale nie zabijają je. W ten sposób można je policzyć, aby utrzymać konkretną liczbę okazów pod kontrolą, a jednocześnie złapać pewną ich liczbę, aby sprzedać je na lokalnych rynkach.

W ten dość radykalny sposób Amerykanie chcą przywrócić ekologiczną równowagę w swoich rzekach.

Źródło: La Stampa, Racjonalista