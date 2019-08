WhatsApp i Instagram zmienią nazwy! „Facebook rozszerza nad nimi kontrolę”

Już wkrótce popularne aplikacje otrzymają nowe nazwy. „Instagram od Facebooka” i „WhatsApp od Facebooka” będą jasno wskazywać wszystkim użytkownikom, kto jest właścicielem usług. Jak donoszą media, może to być pierwszy krok w stronę połączenia wszystkich aplikacji.

Zmiana nazw jest już pewna. Informację potwierdził rzecznik prasowy Facebooka Bertie Thomson w rozmowie z amerykańskim Business Insiderem. – Chcemy lepiej wyjaśniać, że te produkty i usługi są częścią Facebooka – podkreślił Thomson.

Według doniesień portalu „The Information”, rebranding to dopiero początek większych zmian. Dalsze kroki zakładają połączenie wszystkich trzech aplikacji pod jedną marką. Chodzi także o umożliwienie użytkownikom wysyłania wiadomości między różnymi aplikacjami a Messengerem.

Zmiany mają prowadzić do większej centralizacji usług. Do tej pory zespoły Instgrama i WhatsAppa były w dużym stopniu niezależne. Ostatnio jednak Facebook rozszerza kontrolę, co wywołuje napięcia i obawy wśród pracowników.

Facebook kupił Instagrama w 2012 roku za 1 mld dolarów. W 2014 roku nabył także WhatsAppa za 16 mld dolarów. Pierwotni twórcy tych aplikacji stopniowo opuszczali Facebooka. Media informowały o napięciach pomiędzy nimi a twórcą Facebooka Markiem Zuckerbergiem.

Źródła: The Information/Business Insider