Wiceszef K’15 nie chce koalicji z PSL-em i grozi: „To będzie mój ostatni dzień w Kukiz’15”

Pierwszy dzień, kiedy Paweł Kukiz ogłosi oficjalnie, że Kukiz’15 startuje z list PSL, to będzie mój ostatni dzień w Kukiz’15 – deklaruje w rozmowie z PAP wiceszef klubu Kukiz’15 Jerzy Kozłowski.

Kukiz pod swoim wpisem na Facebooku odpowiadał na pytania internautów, którzy byli zainteresowani, z kim ostatecznie jego ugrupowanie pójdzie do jesiennych wyborów. „PSL i PiS i PO są partiami, których część członków funkcjonowała w elitach komuny. Wszystkie partie w Sejmie mają u siebie partycypantów komuny” – napisał w jednym z komentarzy muzyk.

Pomimo to Paweł Kukiz rozważa start z list ludowców. Czy to aby nie potężna hipokryzja w wykonaniu „antysystemowego” polityka?

„Nie wchodzę do PSL. Korzystam z ich list, bo sam nie mam ani czasu, ani środków by zebrać 130 tysięcy podpisów by stworzyć własne. Taka jest ordynacja”. „Wprowadziłem do Sejmu 41 osób, z czego 3/4 okazało się koniunkturalistami i ukrytymi PiS-owcami. Wolę więc wpisać na listy PSL kilkudziesięciu pewnych ideowców niż tworzyć swoje listy, na których musiałbym mieć ponad 1000 osób z czego 900 może okazać się kanaliami” – napisał w swoich mediach społecznościowych.

Jerzy Kozłowski, wiceszef klubu Kukiz’15 odniósł się do tych rewelacji w rozmowie z Polską Agencją Prasową:

„Moja decyzja ze startu z list PSL jest od początku na nie i jej nie zmienię. Absolutnie nie dopuszczam, żeby moja osoba znalazła się na listach PSL. To są dla mnie pryncypia i nie zamierzam tego zmieniać” – powiedział PAP-owi polityk.

„PSL był zawsze partią władzy i brał udział czynny w rządzeniu Polską, był cały czas wiecznym koalicjantem. Nieprzypadkowo mówi się, że ktokolwiek nie wygra wyborów, to i tak rządzić będzie PSL” – powiedział. „III RP była wypaczeniem wszystkiego, co można nazwać państwem prawa. Skala nadużyć, przestępstw gospodarczych, pomieszania świata polityki ze światem przestępczym przerosła wszelkie granice akceptacji tego, co się działo, dlatego nie wierzę w moralną odnowę PSL-u. Tam się nic nie zmieniło, tylko jest inny przekaz, inny PR, a ja na PR się nie nabieram” – podkreślił.

„Pierwszy dzień, kiedy Paweł Kukiz ogłosi oficjalnie w komunikacie dla mediów, że Kukiz’15 startuje z list PSL, to będzie mój ostatni dzień w tym ugrupowaniu”– dodał stanowczo Kozłowski.

Czy Paweł Kukiz zaryzykuje aż tak poważne straty w ludziach i rzeczywiście pójdzie do wyborów z ludowcami?

