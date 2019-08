Amerykańscy senatorowie naciskają, a Żydzi już zacierają ręce. „Zobowiązali się i nie dotrzymują obietnicy”

Na blisko 2 miesiące przed wyborami parlamentarnymi w Polsce powraca temat ustawy 447 i zwrotu mienia żydowskiego. Jak informują izraelskie media, 88 senatorów podpisało list skierowany do Mike’a Pompeo, aby ten zdecydowanie nasilił naciski na Polskę.

W liście przeczytać możemy między innymi, iż Polska jest obecnie jedynym krajem w Unii Europejskiej, który do tej pory nie wprowadził żadnych zmian w prawie, związanych z ustawą 447, pomimo, że rząd pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego się do tego zobowiązał.

Co warto podkreślić, pod listem skierowanym do amerykańskiego sekretarza stanu znajduje się 88 podpisów, spośród 100 zasiadających w kongresie senatorów.

Teraz nadszedł czas, gdy ostatni ocaleni z Holokaustu wciąż żyją, by poprzeć nasze słowa sensownym działaniem. Zachęcamy do podejmowania śmiałych inicjatyw, które pomogą Polsce w rozwiązaniu tego problemu tak szybko, jak to możliwe – czytamy w liście.

Publicyści izraelskiego dziennika Haaretz są pewni, że obecnie nadszedł idealny czas, aby wymusić na polskim rządzie zmiany w prawie. Przede wszystkim chodzi o zbliżające się wielkimi krokami wybory parlamentarne i wizytę Donalda Trumpa w Warszawie.

Żydzi doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że PiS liczy na to, iż na miesiąc przed pójściem do urn, Polacy usłyszą z ust prezydenta USA komunikat o zniesieniu wiz. Możliwe, że właśnie to będzie kartą przetargową w negocjacjach. Mówiąc wprost, zgoda na 447 w zamian za zdjęcie obowiązku wizowego dla Polaków.

To oczywiście nie wszystko. Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie podkreślało również, iż ogromnym sukcesem prowadzonej przez nich polityki jest Fort Trump, za który sami zapłacą. Jeśli nagle okazałoby się, że amerykańscy żołnierze nie pojawią się nad Wisłą, to byłby to przedwyborczy strzał w stopę, na co Kaczyński i świta nie mogą sobie pozwolić.

Źródło: haaretz.com / NCzas.com