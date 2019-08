Apple cenzuruje katolicki serwis informacyjny! Za rzekomą nietolerancję

Platforma Apple News usunęła chrześcijański portal informacyjny „LifeSite”. Jako przyczynę podała ogólnie pojętą nietolerancję. To kolejny przykład cenzury internetowej w ostatnich tygodniach.

Aplikacja Apple News wyświetla użytkownikom Iphone’a spersonalizowane publikacje z wielu źródeł. Odbiorca sam ustawia dziedziny, z których w pierwszej kolejności chce czerpać informacje. Dodatkowo sztuczna inteligencja na podstawie zbieranych danych podpowiada „najciekawsze” tematy.

Do niedawna dużym zainteresowaniem w aplikacji cieszył się amerykański chrześcijański serwis „LifeSite”. Apple postanowiło jednak usunąć całą zawartość ze swojej platformy.

Cenzurę wytłumaczono „niezgodnością z wytycznymi Apple News”. Serwis wykazywał się podobno „nietolerancją wobec określonej grupy”.

Tłumaczenie jest bardzo ogólnikowe, pod które można podpiąć właściwie dowolną sprawę. Przedstawiciele serwisu nie otrzymali choćby namiastki poważnego wytłumaczenia dla takiego działania. Nie wiedzą nawet zatem, za co dokładnie zostali ocenzurowani.

– W wiadomości e-mail od firmy Apple nie poznaliśmy żadnych szczegółów na temat treści, które zostały uznane za obraźliwe, ani która konkretnie grupa była przez nas rzekomo nietolerowana. Skontaktowaliśmy się z firmą w celu uzyskania konkretnych wyjaśnień, od których będziemy się odwoływać – oświadczyło „LifeSite”.

„LifeSite” to znany w Stanach Zjednoczonych portal prezentujący katolicki punkt widzenia. Założony został w 1997 roku w Toronto. Często porusza niewygodne zagadnienia, takie jak aborcja czy ogólnie pojęte wartości konserwatywne.

LifeSite petition to Apple News hits 20,000 signatures in less than 24 hours https://t.co/5QlL036X8w

— LifeSiteNews.com (@LifeSite) August 1, 2019