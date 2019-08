CBA na tropie niejasnych dochodów posła Neumanna! Pieniędzy nie miał, ale samochód kupił

Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło zawiadomienie do prokuratury po kontroli oświadczeń majątkowych posła Sławomira Neumanna (PO) – poinformowało biuro na Twitterze. Według portalu wpolityce.pl zawiadomienie trafiło do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Z informacji portalu wynika, że kontrola CBA dotyczyła prawdziwości i prawidłowości oświadczeń o stanie majątkowym z lat 2013-18 przez Sławomira Neumanna jako posła i jako wiceministra zdrowia. Trwała ona od września 2018 r. do czerwca 2019 r.

Neumann miał nie wpisać do oświadczenia jednego z samochodów – kupionej przez żonę mazdy 3 z 2014 r. Ponieważ Neumannowie mają wspólnotę majątkową samochód powinien być w jego oświadczeniach – wynika z ustaleń CBA.

CBA oceniło, iż Neumannowie w dacie transakcji nie mieli – zgodnie z oświadczeniami majątkowymi – wystarczających na zakup środków. Kredyt wzięli miesiąc po zakupie. Wezwany by wyjaśnić, skąd wzięły się pieniądze na mazdę, miał się nie stawić.

Cytowany przez portal Neumann w odpowiedzi na zarzuty CBA napisał, że samochód kupiony przez żonę był wykazywany w jej oświadczeniu majątkowym, tak jak i kredyt zaciągnięty na ten zakup. – Jako że są wątpliwości, czy ja także powinienem wpisać to w oświadczenie majątkowe, to złożyłem odpowiednią korektę i w moim oświadczeniu też jest on ujęty – wyjaśnił.

Nie potrafił jednak wytłumaczyć, dlaczego kredyt został wzięty dopiero miesiąc po zakupie samochodu, na który oficjalnie małżeństwo nie miało środków finansowych. Wobec Neumanna toczą się również inne postępowania, m.in. rozliczenia kilometrówek z Sejmu i przepływy na kontach.

Źródło: PAP/nczas.com