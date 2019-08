Cenzura zatacza coraz szersze kręgi! Homilia abp Jędraszewskiego usunięta z YouTube za „szerzenie mowy nienawiści”

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w ramach obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego nawiązał także do bieżących wydarzeń. Jak podkreślał, długo trzeba było czekać na wolną Polskę. Ostrzegał, że w miejsce czerwonej zarazy pojawiła się nowa – tęczowa. To bardzo nie spodobało się lewakom, którzy urządzili nagonkę na duchownego. Przyłączył się do niej YouTube, który usunął ze swojej platformy homilię księdza.

Kazanie abp Jędraszewskiego można było zobaczyć na YouTube na kanale „Radia Maryja”. – Twój film „Homilia ks. abp. Marka Jędraszewskiego wygłoszona w Krakowie” został usunięty, ponieważ narusza zasady dotyczące szerzenia nienawiści – wskazał serwis. Katolicka rozgłośnia otrzymała również ostrzeżenie od platformy, której właścicielem jest Google.

– To Twój pierwszy raz, więc tylko Cię ostrzegamy. Jeśli jednak się to powtórzy, nałożymy ostrzeżenie na Twój kanał i nie będziesz mieć możliwości przesyłania filmów, publikowania postów, ani transmitowania na żywo przez jeden tydzień – napisano w dokumencie.

Postępowi miłośnicy tolerancji każdy głos przeciwny do oficjalnej narracji uznają za „mowę nienawiści”. Nikt dokładnie nie wie, czym ona jest, więc pod to ogólne stwierdzenie podciągnięto również homilię abp Jędraszewskiego.

Jak wskazuje jednak „Radio Maryja”, „Dzięki wsparciu pewnych środowisk oraz licznym wyrazom sprzeciwu video zostało odblokowane”. Kanał pozostanie jednak na cenzurowanym i w każdym momencie sytuacja może się powtórzyć.

– Szanowny YouTube, prawda obroni się sama. Prawda nie jest nienawiścią, ale zdajemy sobie sprawę, że czasem boli. Jeśli na Waszym serwisie na porządku dziennym można oglądać choćby filmy dotyczące tematyki mordowania dzieci – tzw. aborcji – to czym są przy tym słowa ks. Arcybiskupa, który zestawił ze sobą jedynie fakty? Ks. Arcybiskup odnosił się nie do ludzi, ale ideologii LGBT. Przyjmujemy ostrzeżenie, ale nie obiecujemy wyciągać z niego wniosków – napisało „Radio Maryja” w oficjalnym oświadczeniu.

Źródło: radiomaryja.pl/nczas.com