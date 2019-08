Chińczycy zaprojektowali super auto przyszłości! Mercedes i BMW daleko w tyle [VIDEO]

W Państwie Środka błyskawicznie powstają coraz to nowe firmy, które tworzą technologie jutra do pojazdów w pełni elektrycznych i autonomicznych. To tam w szybkim tempie powstaje nowa motoryzacyjna Dolina Krzemowa.

Firma Human Horizons właśnie zaprezentowała pojazd o nazwie HiPhi 1. To jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie pojazdów, jaki został zbudowany w historii motoryzacji.

Chińczycy przygotowali się do swojej inwazji w branży samochodowej bardzo solidnie i z wielką konsekwencją. Podstawą ich sukcesów jest wysyłanie przez wiele lat zdolnych inżynierów do pracy w zachodnich koncernach. Oni teraz uzbrojeni w praktyczną wiedzę wracają i wspólnie zakładają super nowoczesne firmy, które mają za zadanie odmienić globalny rynek motoryzacyjny.

O ich samochodzie HiPhi 1, który na razie znajduje się w fazie prototypu, mówi się, że już teraz przewyższa zachodnie rozwiązania technologiczne. Na pokładzie pojazdu, który będzie dosłownie naszpikowany najnowocześniejszą technologią będą zainstalowane urządzenia wykorzystujące sieć 5G, która w Azji staje się standardem, a Europie jest jeszcze w fazie testów.

Samochód będzie nadzorowany przez sztuczną inteligencję, która będzie obserwowała styl jazdy kierowcy i pasażerów oraz ich przyzwyczajenia, uczyła się i spełniała ich potrzeby, gdy znajdzie taka potrzeba.

Dane tej super maszyny, to przyspieszanie do 100 km w niecałe 3,9 sekundy, prędkość maksymalna do 250 km/h i zasięg do 640 kilometrów.

Źródło: GeekWeek.pl