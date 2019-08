Iran chwali się nowymi typami bezzałogowych pocisków i ma to być odpowiedź na amerykańską „perfidię” [VIDEO]

Prezentacja nowych typów pocisków-dronów ma miejsce w kontekście silnych napięć pomiędzy USA i Iranem. Minister obrony Iranu Amir Hatami zaprezentował trzy typy nowych precyzyjnych pocisków kierowanych, co ma być zapewne elementem odstraszania potencjalnych agresorów.

Celem uniknięcia wątpliwości minister obrony Iranu mówił wprost o gotowości do obrony przed „perfidią i spiskami”… „Wielkiego Amerykańskiego Szatana”. Nowe uzbrojenie, wg ministra Amira Hatamiego to także „ważne osiągnięcie pod względem siły i godności Islamskiej Republiki Iranu”.

Nowa broń nosi nazwy „Yassin”, „Balaban” i „Ghaem”. Są to produkty miejscowej firmy zbrojeniowej Sa-Iran.

In principle, Yasin (JDAM-ER), Balaban and Qaem guided bombs is already known, but it turns out that Qaem guided bombs for UCAV is a family of three models – Qaem-1, Qaem-5 and Qaem-9. pic.twitter.com/wDLRpbhoiW

— Yuri Lyamin (@imp_navigator) August 6, 2019