Izrael zatwierdził plany rozbudowy osiedli na okupowanym przez siebie Zachodnim Brzegu Jordanu

Władze Izraela zatwierdziły budowę 2304 domów dla osadników na Zachodnim Brzegu Jordanu. Informację podała organizacja pozarządowa Peace Now. Budowa nowych osiedli to nie tylko łamanie umów metodą faktów dokonanych, ale i wzrost napięcia w Autonomii Palestyńskiej.

Wg podanych informacji, decyzja o budowie 2,3 domków została w ostatnich dniach zatwierdzona oficjalnie przez Komitet Planowania w izraelskim Ministerstwie Obrony.

Na początku czerwca ambasador USA w Izraelu David Friedman stwierdził, że to państwo ma prawo do aneksji „części” Cisjordanii. Są to terytoria okupowane od 50 lat. Od czasu porozumienia z Oslo w 1993 roku, liczba żydowskich osadników na Zachodnim Brzegu wzrosła ze 110 tys. do 450 tys.

Polityka ekspansji i osadnictwa zmniejsza szanse na osiągnięcie rozwiązania trwałego porozumienia między Izraelem a Palestyną, która popiera społeczność międzynarodowa.

