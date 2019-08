Kibic nagrał śmiertelny wypadek Bjorga Lambrechta [VIDEO]

Jeden z kibiców nagrał śmiertelny wypadek belgijskiego kolarza Bjorga Lambrechta, uczestnika 76. Tour de Pologne.

Na filmie umieszczonym na YouTube/Rybnik.com.pl TV widać, że natychmiast w kierunku kolarza podbiegło kilka osób, zaraz też zatrzymał się samochód.

Niestety obrażenia jakie młody kolarz poniósł, okazały się śmiertelne.

„Reanimowaliśmy go w karetce. Przybył bardzo szybko śmigłowiec pogotowia ratunkowego i wspólnie pacjent był ratowany. Zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić – powiedział Wiśniewski dodając, że Belg nie reagował na urządzenie do pośredniego masażu serca i trzeba było otworzyć klatkę piersiową, żeby bezpośrednio masować serce” – powiedział lekarz wyścigu Ryszard Wiśniewski.

Źródło: Polsat News