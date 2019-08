Lewandowski już nie będzie najlepiej zarabiającym piłkarzem w Bundeslidze. Kosmiczna kasa dla nowego nabytku Bayernu

Robert Lewandowski od kilkunastu miesięcy apelował do władz Bayernu Monachium o poważne wzmocnienia składu i wszystko wskazuje na to, że się doczekał. Będzie to się jednak wiązać z tym, że przestanie być najlepiej opłacanym piłkarzem w Niemczech. Bayern finalizuje bowiem sprowadzenie z Manchesteru City Leroy’a Sane.

Według informacji „France Football”, Sane w najbliższych dniach definitywnie zostanie zawodnikiem mistrza Niemiec. Negocjacje przeciągały się od tygodni, ale ostatecznie kluby doszły do porozumienia. Bayern zapłaci Manchesterowi City za skrzydłowego 110 mln euro.

Sane podpisze z Bayernem 5-letni kontrakt, na mocy którego będzie zarabiał 18 mln euro brutto za każdy sezon. Tym samym stanie się najlepiej opłacanym zawodnikiem w Bundeslidze. Po Arjenie Robbenie, który zakończył karierę, ma odziedziczyć koszulkę z numerem 10.

Aktualnie na pierwszym miejscu na liście najlepiej zarabiających piłkarzy w Niemczech znajduje się Robert Lewandowski. Reprezentant Polski inkasuje za każdy sezon gry w Bayernie 16 mln euro. Na podium tego zestawienia plasują się jeszcze dwaj inni zawodnicy Bawarczyków – Thomas Mueller i Manuel Neuer zarabiają po 15 mln.

Wliczając 110 mln euro na Sane, Bayern w trwającym oknie transferowym wydał już około 230 mln euro. Sprowadził Lucasa Hernandeza z Atletico Madryt (80 mln), Benjamina Pavarda ze Stuttgartu (35 mln) oraz Jann-Fiete Arpa z HSV (3 mln). Jak spekulują media, to nie koniec wzmocnień. Bawarczycy chcieliby pozyskać jeszcze jednego skrzydłowego oraz defensywnego pomocnika.

Źródło: France Football/nczas.com