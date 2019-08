Mało kto o tym wiedział! Meghan Markle pokazała kolejny talent [FOTO]

Meghan Markle kojarzona jest głównie jako aktorka i żona księcia Harry’ego. Okazuje się, że księżna Sussex ma także inny talent. W przeszłości uczęszczała na zajęcia kaligrafii w szkole katolickiej. Teraz wykorzystała nabyte umiejętności.

Meghan Markle została gościnną redaktor naczelną wrześniowego „Vogue’a”. Amerykanka jest znana z feministycznych poglądów, nic więc dziwnego, że taki był temat przewodni numeru. Przy okazji tworzenia go księżna Sussex zwróciła uwagę na działalność brytyjskiej piekarni „Luminary”, wspierającej kobiety dotknięte przemocą i traumą.

Właściciele piekarni otrzymali ręcznie napisany przez Meghan list. „Praca, którą wykonujecie, to, co reprezentujecie dla społeczności, duch tamtejszych kobiet – wszyscy ucieleśniacie, co to znaczy być «siłą do zmiany». Dziękujemy za udział w tym specjalnym projekcie – HRH Księżna Sussex” – czytamy.

“…The work you do, what you represent to the community, the spirit of the women there- you all embody what it means to be “forces for change”. Thank you for being a part of this special project.” — HRH The Duchess of Sussex @BritishVogue #duchessofsussex #meganmarkle pic.twitter.com/XApGthXcom

— Luminary Bakery (@LuminaryBakery) August 2, 2019