Megaskandal w rodzinie królewskiej. Siostra Meghan Markle ujawnia brudną prawdę o Archim

Samantha Markle, siostra Meghan Markle po raz kolejny wbiła szpilę w nią i księcia Harry’ego. Tym razem chodzi jednak o coś bardzo ważnego. Royal baby Archie Windsor może mieć nieważny chrzest.

– Chodzenie do Kościoła mojej siostry, wiedząc, co zrobiła naszemu ojcu, ignorując każde święta, wesela, dwa ataki serca, narodziny i chrzciny, to jest brak szacunku – powiedziała w rozmowie z „Daily Star” 54-letnia Samantha Markle.

– Wszystko, co związane z tym chrztem wygląda na sfałszowane i stworzone w Photoshopie. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że zamieniła naszą całą rodzinę na rodzinę królewską. Powinna się wstydzić – dodała siostra Meghan Markle.

Samantha Markle to przyrodnia siostra Meghan. Wielokrotnie obrażała i hejtowała ją na łamach tabloidów. Nie została zaproszona ani na ślub ani chrzciny Archiego. Ciężko się zresztą dziwić.

Ostatni raz kontaktowała się z Meghan Markle w 2008 roku. Nie przeszkadza jej to hejtować księżniczki, nazywając ją „nachalną” czy też urządzającą „absurdalną iluzoryczną wspinaczkę po drabinie społecznej”.

Samantha Markle pojawiła się pod pałacem Kensington przed ślubem siostry. Ochrona jednak zapobiegła gigaskandalowi, usuwając przyrodnią siostrę.

Źródło: dailystar.co.uk