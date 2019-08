Miłośnik Antify i szatana. Kim był sprawca ostatniej masakry w USA?

Z zimną krwią zabił 9 osób, a 27 ciężko ranił. Wszystko w ciągu kilkudziesięciu sekund, dopóki nie został zastrzelony przez policjantów. Kim był 24-letni sprawca masakry w Ohio?

Do strzelaniny doszło w niedzielę 4 sierpnia w Oregon District – historycznej dzielnicy Dayton, niedaleko śródmieścia – gdzie mieszczą się kluby nocne, bary, restauracje, teatry, galerie i sklepy.

Na początku media informowały, że masakry dokonał „24-letni biały mężczyzna”. W takich przypadkach główny nurt dość chętnie wskazuje kolor skóry. W innych przypadkach, gdy rasa się nie zgadza, informacja ta schodzi na dalszy plan, a jak się okazuje we wszystkich masakrach w Stanach Zjednoczonych w 2019 roku niekoniecznie dominuje biały kolor skóry.

Po kilkudziesięciu godzinach od tragedii wiemy znacznie więcej o sprawcy morderstw. Jak donosi „Washington Times”, 24-letni Connor Betts był zagorzałym zwolennikiem lewackiej Antify oraz szatana. Nie ukrywał też swojej nienawiści do Donalda Trumpa, a otwarcie wspierał kandydatkę Demokratów Elizabeth Warren.

Na swoim koncie na Twitterze umieszczał wpisy wychwalające socjalizm oraz publikował zdjęcia anarchistycznej grupy Antifa. „Chcę socjalizmu i nie będę czekał, aż w końcu idioci to zrozumieją” – to jeden z wpisów. Na profilu opisywał siebie jako miłośnika anime, metalu, lewaka. „Pójdę do piekła i nie wrócę” – widniało również. Twitter usunął już jego konto.

Betts tworzył też bardzo kontrowersyjne utwory muzyczne. Należał do zespołu muzycznego „Pornogrind”, który magazyn Vice News recenzował jako „ekstremalną muzykę metalową”. Piosenki zawierały obrzydliwe treści o gwałceniu i zabijaniu kobiet.

Jak się okazuje, 24-latek został również swego czasu zawieszony w prawach ucznia za stworzenie listy osób do zlikwidowania oraz listy dziewczyn, które chciał zgwałcić.

Gazeta „The Toledo Blade” dotarła do kobiety, z którą przez krótki okres umawiał się Betts. Zeznała ona, że na jedną z randek zabrał ją na strzelnicę, a tam pokazywał jej na telefonie wideo ze zmasakrowanymi ciałami. Po tym zachowaniu zerwała z nim SMS-em.

Betts w niedzielę nad ranem otworzył ogień na ulicy w słynącej z nocnego życia dzielnicy Oregon District w śródmieściu Dayton. Do ataku użył karabinu, którym w ciągu ok. 30 sekund zabił dziewięć osób i ranił 27. Został zastrzelony przez policjantów z przechodzącego w pobliżu patrolu. Wśród ofiar śmiertelnych była również 22-letnia siostra sprawcy.

