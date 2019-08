Owsiak znowu ma kłopoty! Płyną na niego skargi z całej Polski

Jerzy Owsiak znowu wpadł w kłopoty. Policja jest zasypywana skargami na niego, które otrzymuje z całej Polski. Powodem jest język, jakiego używa na Festiwalu Pol’and’Rock, pełen wulgaryzmów.

„Czemu nie karzecie polityków, którzy zapi***lają samolotami za moje, k***a, pieniądze? Dlaczego ich nie pociągniecie do odpowiedzialności? Nie ma na to zgody! Bądźcie z nami na Finale WOŚP. 176 mln. A wy, k***a, ile wywalacie pieniędzy na loty? Pacjenci onkologiczni nie mają się jak leczyć. To, co wy, k***a, do nas macie? – mówił Jerzy Owsiak. To tylko część jego przepełnionej wulgaryzmami wypowiedzi.

Informacji o sprawie zachowania Owsiaka udzielił Faktowi24 nadkomisarz Marcin Maludy z lubuskiej policji– „Policjanci nadal są zajęci pracą przy festiwalu, gdyż część uczestników Pol’and’Rock wciąż wraca do domu. Skupiamy się na każdym wykroczeniu i przestępstwie. Podobnie jak w zeszłym roku, z całej Polski płyną do nas zgłoszenia od oburzonych osób: między innymi dziennikarzy i społeczników. Skoro szary człowiek zostaje ukarany za swe wykroczenie, to czemu osoba publiczna miałaby uniknąć konsekwencji podobnego zachowania?”

Jerzy Owsiak musi się liczyć, że za swoje zachowanie może stanąć przed sądem.

Źródło: Fakt24