Popularny czarny koszykarz zachwycony Warszawą. Nagrał wzruszający film o Powstaniu Warszawskim [VIDEO]

Amerykański koszykarz Luke Fitzgerald po raz kolejny odwiedził Polskę. Tym razem przy okazji 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Sportowiec był oczarowany klimatem panującym w Warszawie, czym nie omieszkał się podzielić na swoim podróżniczym vlogu.

Jednym z najbardziej symbolicznych momentów podczas obchodów rocznicy powstania jest godzina „W”. O godzinie 17 staje całe miasto, a mieszkańcy oddają cześć powstańcom. Uczestnikiem tych wydarzeń był właśnie Fitzgerald.

Amerykański koszykarz umieścił w internecie 5-minutowy filmik z tego dnia. Widać, że nagraniami oraz montażem nie zajmuje się z przypadku, gdyż cała produkcja jest wykonana solidnie, a zdjęcia chwytają za serce.

Fitzgerald nie ustrzegł się jednak poważnego błędu. Pod koniec filmiku zamieścił fragment wypowiedzi Icchaka Kacenelsona, uczestnika powstania w getcie warszawskim z 1943 roku. Internauci w komentarzach podkreślają, że pomylił dwa różne wydarzenia.

To nie pierwszy raz gdy Fitzgerald opisuje Polskę w samych superlatywach. Na kanale „LukeLifeCharms” umieścił już wiele filmów, w których przedstawia pozytywnie nasz kraj. – Warszawa to zdecydowanie jedno z najbardziej niedocenionych miast w Europie. W zasadzie to nie powinienem nawet wam go pokazywać, bo stanowi coś w rodzaju mojego sekretnego, rajskiego miasta – opowiada w innym filmie.