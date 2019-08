Postępy LGBT. Zmiennopłciowy model „twarzą” reklamy nowej kolekcji bielizny Victoria Secret

Victoria Secret wynajęła do kampanii reklamowej swojej bielizny zmiennopłciowca. 22-letni(a) Valentin(a) Sampaio pochodzi z Brazylii i o nowym kontrakcie informuje na swoim koncie na Instagramie. Pojawiło się już nawet jego (jej) w szlafroku i odnośnik do firmy.

W oddzielnym poście Sampaio zamieścił(a) hashtag firmy kampanii Victoria’s Secret PINK z dopiskiem: „nigdy nie przestań marzyć”. Agent Sampaio, Erio Zanon potwierdził CNN, że jego klient będzie współpracował z marką bielizny w kampanii reklamowej, która rozpocznie się jeszcze w sierpniu kolekcji linii „PINK”.

Pracujący jako „modelka” Sampaio został wyznaczony do „przełamania barier modeli transpłciowych”. W 2017 roku znalazł się już na „Vogue” z podpisem: „Piękno transseksualistów: jak wstrząsają światem”.

Lobby LGTB działa od dawna w świecie mody i ma tam dominującą pozycję. Firma Victoria’s Secret była wcześniej krytykowana za pomijanie „modeli transpłciowych” w swoich kampaniach reklamowych, ale teraz dołącza do „poprawnych”.

Ed Razek, dyrektor ds. marketingu był moco krytykowany w listopadzie 2018 r., tylko za to, że wyraził wątpliwości w wywiadzie dla „Vogue’a”, czy bieliznę powinni reklamować akurat transseksualiści. Pan Razek musiał później przepraszać za swój „brak wrażliwości”.

