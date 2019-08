Przetakiewicz zachwycona. Była Kulczyka bierze to do ust i połyka. „Dreszcze rozkoszy” [VIDEO]

Joanna Przetakiewicz kontynuuje swoje wakacje w egzotycznych krajach. A jak egzotyczne kraje, to są również egzotyczne przygody, w których udział biorą przystojni Latynosi. Była partnerka ś.p. Jana Kulczyka pochwaliła się jedną z nich na Instagramie.

Przetakiewicz miała ostatnio pracowity czas. Niedawno ruszyły zdjęcia do jej programu „Joanna Happy Hour Show”. W międzyczasie promowała swój projekt „Era Nowych Kobiet”. W końcu jednak wyruszyła na wakacje.

Była Kulczyka postanowiła oczywiście dzielić się ze swoimi fanami relacjami z wyjazdu. Przy okazji postanowiła zaszokować. Dopiero co wrzuciła swoje zdjęcie topless.

Jednak to nic przy tym, co opublikowała tym razem. Jest to krótkie wideo, które Przetakiewicz wrzuciła również na Instagrama. Widzimy, jak podekscytowana bierze do ust kawał mięsa od przystojnego latynoskiego szefa kuchni.

Nie wiemy, z czego jest mięso. Wiadomo jedynie, że jest dobrze usmażone i przysolone. Była Kulczyka połknęła cały kawałek za jednym zamachem.

Jak wyznała, „smak jego polędwicy wywołał w nas dreszcze rozkoszy”.