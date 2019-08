Rodzice Roksany Węgiel stawiają weto. Młoda gwiazda nie może spotykać się z chłopakami

Kariera Roksany Węgiel rozwija się dynamicznie. Do tego stopnia, że ostatnio rozpadł się jej związek z Danielem Yastremskim z powodu braku czasu. Teraz sprawy w swoje ręce postanowili wziąć rodzice 14-letniej piosenkarki, którzy chcą wybić z głowy kolejne związki.

Roksana Węgiel zyskała rozgłos po zwycięstwie na Eurowizji dla dzieci. Podczas finału konkursu poznała o rok starszego Daniela Yastremskiego, który reprezentował Białoruś.

Młodzi zostali parą, a Węgiel w kolorowej prasie opowiadała, że po raz pierwszy zrozumiała co znaczy mieć legendarne motylki w brzuchu. Związek jednak nie przetrwał zbyt długo, bo do rozstania doszło 16 lipca.

„Fakt” donosi, że rodzice poprosili córkę, by na jakiś czas zapomniała o chłopakach i w pierwszej kolejności skupiła się na nauce. Podobno powiedzieli jej, że „ma całe życie przed sobą i na chłopaków przyjdzie jeszcze czas”.

– Roksana na głowie ma mnóstwo projektów zawodowych. A oprócz tego nie może zapominać o nauce. Mama i tata nie chcą, by ich ukochana córka bujała w obłokach i wiązała się teraz z kolejnym chłopakiem – donosi „Faktowi” współpracownik Roksany Węgiel.

O komentarz do sprawy mamę Węgiel poprosiła redakcja „Pudelka”. – Roksana stara się spotykać ze znajomymi. Też ta relacja z Danielem nie jest zakończona definitywnie, zostali przyjaciółmi. Co będzie, to czas pokaże. Jest jeszcze bardzo młoda, ma jeszcze dużo czasu na związki! – powiedziała.

