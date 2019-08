Trump komentuje strzelaniny w USA. Chce szybkiej kary śmierci dla morderców

Nasz naród musi potępić bigoterię, rasizm i białą supremację – oświadczył w poniedziałek prezydent USA Donald Trump, mówiąc o strzelaninach, do których doszło w weekend w Teksasie i Ohio. Dodał, że polecił FBI prowadzenie śledztwa ws. przestępstw z nienawiści oraz terroryzmu.

Trump przemawiając w Białym Domu potępił weekendowe strzelaniny, w których zginęło w sumie 29 osób. Nazwał je „barbarzyńskimi rzeziami” i „zbrodniami przeciwko całej ludzkości”. Jednocześnie prezydent opowiedział się za karą śmierci dla tych, którzy dopuszczają się masowych morderstw i przestępstw z nienawiści oraz dodał, że wykonanie zasądzonej kary śmierci powinno następować „szybko, z determinacją i bez niepotrzebnego odwlekania jej przez lata”.

Prezydent zarazem podkreślił, że to „choroby psychiczne i nienawiść pociągają za spust”, a nie sama broń. Odniósł się tym samym do sugestii lewej strony sceny politycznej, jakoby należało natychmiast zabronić obywatelom dostępu do broni.

Zaznaczył też, że Demokraci i Republikanie powinni odłożyć na bok podziały i wspólnie znaleźć rozwiązania zapobiegające przemocy. Jak powiedział, chciałby przepisów, które zapewnią „dokładne sprawdzanie przeszłości” użytkowników broni oraz reformy prawa dotyczącego zdrowia psychicznego, by lepiej identyfikować „osoby psychicznie zaburzone”.

– Jednym głosem nasz naród musi potępić rasizm, bigoterię i białą supremację. Tym złowrogim ideologiom należy położyć kres – wezwał w poniedziałek szef państwa. – W Ameryce nie ma miejsca na nienawiść. Nienawiść wypacza umysł, pustoszy serce i pochłania duszę – dodał.

Prezydent Trump wyraził także opinię, że do radykalizacji oraz „ohydnych zbrodni” przyczynił się internet, media społecznościowe i gry wideo. W tym kontekście podkreślił, że polecił Departamentowi Sprawiedliwości współpracę z władzami lokalnymi i mediami społecznościowymi w celu wykrywania potencjalnych sprawców masowych strzelanin, zanim dojdzie do tragedii.

W sobotę wieczorem 21-letni Patrick Crusius otworzył ogień na terenie centrum handlowego w El Paso na zachodzie Teksasu, zabijając 20 osób i raniąc 26. Z kolei w niedzielę nad ranem 24-letni Connor Betts otworzył ogień na ulicy w słynącej z nocnego życia dzielnicy Oregon District w śródmieściu Dayton (Ohio). Do ataku użył karabinu, którym w ciągu ok. 30 sekund zabił dziewięć osób i ranił 27. Został zastrzelony przez policjantów z przechodzącego w pobliżu patrolu.

