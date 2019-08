TVP pod rządami PiS to raj dla LGBT. Kolejny aktor ujawnia, że jest homoseksualistą

Coraz więcej osób ściśle związanych z TVP oficjalnie przyznaje, że są homoseksualne. Właśnie ogłosił to kolejny aktor, który znany jest z serialu „Ojciec Mateusz”.

Szerokim echem odbiło się wyznanie Tomasza Mycana znanego z „Barw Szczęścia”. Aktor w serialu grał właśnie homoseksualistę. W rozmowie z „Repliką” powiedział, że rzeczywiście jest waginosceptykiem.

Nie był to jednak potężny szok. Wiele osób plotkowało o jego orientacji seksualnej, nie tylko dlatego, że w produkcji TVP grał osobę homoseksualną.

Teraz postanowił ogłosić całemu światu swoją orientację Paweł Tomaszewski, znany m.in. z „Ojca Mateusza”.

– i choć w istocie •lgbt to ja•, to nie mam zamiaru tatuować sobie tego na czole. ta przynależność tylko częściowo definiuje mojego człowieka. •ważne co masz w głowie, czy masz talent i coś pięknego w sobie – napisał na Facebooku Tomaszewski.

– nie jestem pierwszą homoseksualną osobą w mojej rodzinie. w naszym rodzie. ale być może pierwszą, która ma odwagę mówić o sobie i żyć godnie i w prawdzie bez uciekania w nałogi, fikcyjne małżeństwa czy funkcje społeczne / kościelne – dodał aktor.

– jestem polakiem, katolikiem a coraz częściej mam wrażenie że mieszkam na białorusi – czytamy w poście.

Źródło: se.pl/facebook.com