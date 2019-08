Ujawniamy! Skandaliczne zachowania na obozie EuroWeek! Młode Polki obściskiwane przez ciemnoskórych, dorosłych mężczyzn [FOTO/WIDEO]

Czy ktoś pamięta jeszcze aferę wokół kursów językowych EuroWeek? W trakcie obozów dla nastolatków, miało dochodzić do molestowania z udziałem dorosłych mężczyzn z krajów, jak to określano „pozaeuropejskich”. Choć od sprawy minął niecały rok, to w internecie pojawiają się kolejne zdjęcia oraz nagrania wideo z nowej edycji „szkoły”.

To co, odnaleźć można w sieci jest naprawdę szokujące. Na licznych fotografiach widać „integrację” pomiędzy bardzo młodymi dziewczynami, a dużo starszymi od nich mężczyznami, którzy według organizatorów mają być nauczycielami języka obcego oraz propagatorami otwartości na nowe kultury.

Sposób w jaki „uczą” i „promują kulturę” jest wręcz odrażający. Oprócz ewidentnie zbyt bliskich relacji pomiędzy kadrą nauczycielską, a uczennicami, szokujące są tematy, które przedstawiane są na zajęciach edukacyjnych.

Uczestnicy poszukują odpowiedzi na takie pytania, jak chociażby: Czy aborcja powinna być legalna? Czy Polacy powinni akceptować imigrantów? oraz Czy powinniśmy zalegalizować małżeństwa gejowskie?

W grudniu 2018 sprawą kursów EuroWeek miała zająć się policja i prokuratura. Ówczesny minister Joachim Brudziński zapowiedział, że osobiście zajmie się tą sprawą. Jak widać, temat szybko ucichł, a fundacja nadal zatrudnia nauczycieli „lubiących młode dziewczynki”.