Walka z ustawą 447 trwa! Paweł Kukiz chce włączenia do porządku Sejmu projektu ustawy ws. mienia bezdziedzicznego

Lider Kukiz’15 Paweł Kukiz w piśmie do marszałka Sejmu wnioskuje, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie zajęli się projektem ustawy Anty-447, która w założeniu zabezpiecza Polskę przed roszczeniami do mienia bezdziedzicznego.

W poniedziałek 88 z 100 senatorów Stanów Zjednoczonych podpisało się pod listem do sekretarza stanu Mike’a Pompeo, w którym wzywają go, aby wywarł nacisk na Polskę ws. restytucji mienia ofiar Holokaustu w Polsce.

Przyjęta przez Kongres USA i podpisana w maju 2018 r. przez prezydenta Donalda Trumpa ustawa o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today — JUST Act, potocznie zwana ustawą 447), dotyczy zwrotu mienia ofiar Holokaustu ich prawowitym właścicielom bądź ich spadkobiercom, ale jej zapisy mają głównie symboliczny, deklaratywny charakter.

Paweł Kukiz odniósł się w liście do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. „Wobec listu 88 senatorów USA w sprawie tzw. restytucji mienia ofiar Holokaustu, i pilnej potrzeby obrony interesów Polski i Polaków, wnioskuje o uzupełnienie najbliższego posiedzenia Sejmu o projekt ustawy Anty-447 klubu Kukiz’15, zabezpieczającej Polaków przed roszczeniami do mienia bezdziedzicznego” – napisał.

„Posłowie klubu Prawo i Sprawiedliwość zablokowali procedowanie projektu Kukiz’15 na posiedzeniu 19 lipca 2019 r., ale liczę, że może teraz pójdą po rozum do głowy” – podkreśla w liście Kukiz.

W piśmie do marszałka wnosi także, aby przedstawicielem wnioskodawcy został wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Dotąd za projekt odpowiadał obecny poseł PiS Tomasz Rzymkowski.

Projekt Kukiz’15, który ugrupowanie Pawła Kukiza złożyło w kwietniu w Sejmie, zakłada m.in. zakaz prowadzenia negocjacji na temat roszczeń do mienia bezspadkowego ofiar Holokaustu. Negocjacje takie byłyby penalizowane. Zgodnie z projektem ustawy, zobowiązywałby on Radę Ministrów do corocznego sprawozdania przed Sejmem i Senatem o podmiotach, które w roku poprzednim wystąpiły z roszczeniami.

Sejm ma się zebrać w najbliższy piątek, 9 sierpnia br. Będzie to kontynuacja posiedzenia rozpoczętego w ubiegłym tygodniu.

Źródło: PAP