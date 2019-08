Wiceminister zdrowia Izraela oskarżany o korupcję i ukrywanie pedofilii

Były minister zdrowia i lider religijnej partii Yahadout HaTorah (Zjednoczony Judaizm Tory) Jaakov Litzman został oskarżony o działania korupcyjne i wywieranie presji na pracowników ministerstwa w celu uniemożliwienia ekstradycji Malki Leifer oskarżanej w Australii o pedofilię.

Litzman jest oskarżany o łapownictwo w zamian za pomoc w uniknięciu ogłoszenia upadłości firmy działającej w domenie agrobiznesu, która łamała normy sanitarne. Druga sprawa dotyczy Malki Leifer, byłej dyrektorki ultraortodoksyjnej szkoły dla dziewcząt w Australii.

Została ona oskarżona o 74 przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci. Schroniła się w Izraelu, który negatywnie opiniował wnioski o jej ekstradycję. Litzman jest podejrzany, że wywierał naciski na urzędników, by zmieniali diagnozy badań psychiatrycznych, tak by uznawano Leifer za niezdolną do ekstradycji ze względu na stan zdrowia.

Policyjne śledztwo zebrało dowody w obydwu sprawach, ale decyzja o postawieniu Litzmana w stan oskarżenia zależy teraz od prokuratora generalnego Avichai Mandelblita. Sprawa Leifer nie była tu wyjątkiem. Minister roztaczał dość dziwną opiekę nad innymi pedofilami.

