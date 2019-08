Włosi mówią dość! Zaostrzą przepisy dotyczące podrzucania migrantów przez okręty organizacji humanitarnych

Włochy przyjmują dekret, który zaostrza sankcje za nielegalne wpływanie do portów tego kraju tzw. statków humanitarnych z migrantami na pokładzie. Dekret pozwala na nałożenie na takie jednostki nawet miliona euro grzywny.

Dekret włoskiego rządu został zaakceptowany już w senacie. Jest to duży sukces MSW Matteo Salviniego i jego Ligi, która jest za ograniczeniem napływu migrantów do Włoch.

Zmiana przepisów jest poważna. Do tej pory wpływające nielegalnie do włoskich portów statki mogły być karane co najwyżej kwotą do 50 tys. euro. Teraz może to być milion, a poza tym kapitanom jednostek, które zignorują nakaz pozostania poza wodami terytorialnymi będzie groził areszt i automatyczna konfiskata statków.

Dekret opracowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych Salviniego został zaakceptowany w głosowaniu Senatu w stosunku 160 do 57. Zmianę przepisów sprowokowała m.in. historia „Sea-Watch”, jednostki dowodzonej przez Carolę Rackete. Statek został skonfiskowany po przełamaniu blokady straży przybrzeżnej i zawinięciu do portu na Lampedusie. Sąd nie zgodził się jednak na aresztowanie jej kapitana.

Źródło: Reuters/ France Info