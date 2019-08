Wraca temat 447! Jacek Wilk ostro: Płacić Polaczki! Stronnictwo amerykańsko-izraelskie rządzi

Powraca temat ustawy 447. W sieci pojawił się list amerykańskich senatorów, którzy domagają się od Sekretarza Stanu Mike’a Pompeo podjęcia działań i nacisków na polski rząd w sprawie uroszczeń żydowskich. Sprawę komentuje Jacek Wilk z Konfederacji.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Kongres USA przyjął ustawę ACT 447 JUST, zgodnie z którą ma zostać przedstawiony kongresowi raport dot. restytucji mienia pożydowskiego. Ustawa ma niespotykany dotąd charakter, zakłada bowiem oddawanie własności po linii narodowościowej.

Już na jesieni musi być przedstawiony pierwszy raport, a to sprawia że amerykańscy politycy – zapewne pod wpływem „Przedsiębiorstwa Holocaust” naciskają na Sekretarza Stanu Mike’a Pompeo, aby ten wywrł nacisk na polski rząd. Sprawa jest bezprecedensowa, pod listem podpisało się aż 88 ze 100 senatorów.

– Siedemdziesiąt cztery lata po zakończeniu drugiej wojny światowej, pozostali ocaleni z Holokaustu starzeją się i nie mogą dłużej czekać na sprawiedliwość. Dlatego w marcu 2018 r. 59 senatorów USA wystosowało pismo do premiera Polski, wzywając do przyjęcia ustawodawstwa, które spełniałoby standardy Deklaracji terezińskiej, poprzez stworzenie procesu dochodzenia roszczeń prowadzonego w sposób sprawiedliwy, kompleksowy i niedyskryminacyjny – czytamy w liście senatorów.

– Dlatego też Kongres w maju 2018 r. jednogłośnie uchwalił. Ustawę JUST, która ma na celu objęcie państw odpowiedzialnością za wypełnianie obietnic złożonych ocalałym z Holokaustu – napisano dalej.

Amerykańscy senatorowie zwracają się także do Mike’a Pompeo o bratnią pomoc, której ten miałby udzielić Polsce w „kompleksowym rozwiązaniu tego problemu”. – Odpowiedź premiera Morawieckiego na pańskie uwagi, w której premier powiedział, że Polska rozwiązała już ten problem, bardzo nas zasmuciła. Jak pan wie, problem ten nie został rozwiązany i nie zniknie sam z siebie – podkreślili senatorowie.

Sprawa którą udało się Prawu i Sprawiedliwości zamieść pod dywan przed wyborami do Parlamentu Europejskiego powraca ze zdwojoną siłą. – No więc tak to wygląda – płacić Polaczki! Jak myślicie: PiSanacja nadal będzie oszukiwać Naród, że problem wypłacenia przemysłowi holokaustu kilkuset miliardów PLN nie istnieje? – pyta Jacek Wilk.

– Przypominam że PiS ostatnio odrzucił w Sejmie projekt ustawy anty-447. Stronnictwo amerykańsko-izraelskie rządzi, a kluczowe decyzje zapadają w obcych ambasadach. Mamy znów XVIII wiek. Tradycja ambasadora Repnina ciągle żywa… – podkreśla poseł Konfederacji.

